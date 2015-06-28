При вибуху в аквапарку на Тайвані постраждали понад 430 осіб

Такі уточнені дані привели служби охорони здоров'я острова. Раніше повідомлялося, що травми отримали 228 осіб.

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Постраждалі були доставлені в 21 лікарню, де їм була надана медична допомога. Серед них - двоє іноземців і четверо туристів з материкової частини Китаю. Про загиблих не повідомляється. Як повідомив раніше новинний портал Сіна, один чоловік помер від травм, отриманих під час вибуху, повідомляє ТАСС.

Пожежа сталася в суботу ввечері на дискотеці в парку водних атракціонів "Басянь" (Formosa Water Park) в рамках фестивалю фарб Color Play Asia. Повідомляється, що в повітрі вибухнула якась порошкоподібна речовина, яка саме - поки не встановлено. У той же час відомо, що в ході подібних вечірок відвідувачів аквапарку прийнято поливати різнокольоровими фарбами, які у великих кількостях розпилюють в повітрі перед головною сценою, де проходить музичне шоу.

Поліція затримала і допитує організаторів заходу. На місці події побував мер Сіньбея Ерік Чжу Лилунь, який назвав подію "найсерйознішим масовим інцидентом в історії міста".