У Єревані силовики в повному обмундируванні залишили свої позиції, їх місце зайняла звичайна поліція

Про це у Twitter повідомив журналіст Petr Shelomovskiy.

POLICE IS LEAVING — Petr Shelomovskiy (@shelomovskiy) 28 июня 2015

Раніше очевидці у соцмережах повідомляли, що поліція налаштована розігнати мітингарів та дала учасникам акції протесту годину на те, щоб залишити центральні вулиці. Протестувальники йти не планують.

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Поліція стягнула сили та вишикувалася з одного боку вулиці, перекривши мітингувальникам можливість просуватися далі до урядового кварталу.

Нагадаємо, раніше заступник начальника поліції Єревана Валерій Осіпян заявив, що сьогодні після 23:00 (за вірменським часом) поліція «спробує відновити громадський порядок» на проспекті Баграмяна.