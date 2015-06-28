У Єревані силовики в повному обмундируванні залишили свої позиції, їх місце зайняла звичайна поліція
21:48, 28 червня 2015Світ
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Після попереджень для мітингарів у Єревані силовики у важкому обмундируванні залишили проспект, де відбуваються акції протесту, їх місце зайняла поліція.
REUTERS
Про це у Twitter повідомив журналіст Petr Shelomovskiy.
POLICE IS LEAVING
— Petr Shelomovskiy (@shelomovskiy) 28 июня 2015
Раніше очевидці у соцмережах повідомляли, що поліція налаштована розігнати мітингарів та дала учасникам акції протесту годину на те, щоб залишити центральні вулиці. Протестувальники йти не планують.
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Поліція стягнула сили та вишикувалася з одного боку вулиці, перекривши мітингувальникам можливість просуватися далі до урядового кварталу.
Нагадаємо, раніше заступник начальника поліції Єревана Валерій Осіпян заявив, що сьогодні після 23:00 (за вірменським часом) поліція «спробує відновити громадський порядок» на проспекті Баграмяна.
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