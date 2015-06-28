Поліція в Єревані висунула мітингувальникам ультиматум - демонстрантам дали одну годину

Про це у Twitter повідомляють очевидці.

Поліція стягує сили та вишикувалася з одного боку вулиці, перекривши мітингувальникам можливість просуватися далі до урядового кварталу. Між поліцією та учасниками протесту стоять "політики та знаменитості, також присутній колишній посол в РФ".

Politicians & celebrities including former ambassador to Russia standing between #ElectricYerevan protestors & police pic.twitter.com/IWatAbHMsO — Alec Luhn (@ASLuhn) 28 июня 2015

За повідомленнями у соцмережах, поліція стоїть напоготві та продовжує виголошувати попередження протестуючим, щоб ті очистили вулицю.

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Разом з тим заступник начальника поліції Єревана Валерій Осіпян не підтвердив рішення розігнати демонстрантів з проспекту Баграмяна ввечері 28 червня. Про це повідомляє Громадське ТБ.

"Роз’яснювальну роботу провели. Я думаю, вони підуть", - заявив він.

Нагадаємо, раніше заступник начальника поліції Єревана Валерій Осіпян заявив, що сьогодні після 23:00 (за вірменським часом) поліція «спробує відновити громадський порядок» на проспекті Баграмяна.