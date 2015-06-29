Поліція в Єревані вирішила розібрати барикади протестувальників (фоторепортаж)

У Вірменії поліція має намір прибрати сміттєві баки з проспекту Баграмяна в Єревані, які були барикадою між демонстрантами і поліцейськими.

Як повідомляє Радіо Свобода, полковник поліції Арсен Айвазян заявив, що порушено кримінальну справу за ст. 185 Кримінального кодексу Вірменії (навмисне знищення або псування чужого майна), в рамках якої ухвалено рішення конфіскувати сміттєві баки компанії "Санітек" на проспекті Баграмяна.

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За його словами, найближчим часом поліція здійснюватиме відповідні слідчі дії. "Будь-яка спроба перешкодити діям отримає правову оцінку", – заявив Айвазян.

Крім того, він додав, що в рамках кримінальної справи поки що немає підозрюваних або обвинувачених. "Якщо є особа, яка в даний момент вважає, що ці сміттєві баки належать їй або вона ними розпоряджається на даний момент, прошу підійти, і якщо є заперечення, надати їх", – сказав поліцейський.

Ця заява викликала невдоволення протестувальників, вони зажадали, щоб поліція надала їм повідомлення у 15 тис. примірників, щоб усі могли з ним ознайомитися.

Нагадаємо, з минулого тижня у Вірменії тривають акції протесту. Демонстранти протестують проти підвищення тарифів на електроенергію на 16% з 1 серпня.

Генпрокуратура Вірменії відкрила кримінальну справу у зв’язку з акцією протесту у Єревані за статтею "хуліганство".

23 червня вранці поліція розігнала в Єревані за допомогою водометів мітинг, який розпочався з ініціативи руху "Ні грабунку". Того ж дня протестувальники знову вийшли на мітинг. У поліції пообіцяли не застосовувати жодних силових дій, поки акція проходить мирно.

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За даними правозахисників, всього поліція в Єревані затримала 237 демонстрантів, ще 12 – у місті Гюмрі. Серед затриманих силовиками були і журналісти, зокрема з вірменської служби Радіо Свобода. В Amnesty International заявили: інформація про цілеспрямоване переслідування поліцією журналістів спонукає до тривожних висновків про свободу слова і потребує розслідування. Поліція Єревана вибачилася за свої дії щодо ЗМІ та пообіцяла відшкодувати матеріальні збитки через пошкоджену техніку.

27 червня президент Вірменії Серж Сарґсян пообіцяв з бюджету компенсувати громадянам різницю між старою ціною і новим, на 16% вищим тарифом на електроенергію, який має бути запроваджений з 1 серпня. Проте щонайменше двоє лідерів протесту відкинули план президента.