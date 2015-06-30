Wikileaks: США шпигували за французьким мінфіном

Згідно зі звітом викривачів, АНБ стежило за двома головами міністерства, а також збирало інформацію про експорт і торгівлю Парижа з іншими державами та про дебати в кабміні про бюджет, передає Бі-бі-сі.

Читайте такожМЗС Франції викликало посла США для пояснень через матеріали WikiLeaks

Минулого тижня повідомлення Wikileaks про шпигунство розвідки за французькими президентами Жаком Шираком, Нікола Саркозі та чинним французьким лідером Франсуа Олландом викликало великий міжнародний скандал.

Франсуа Олланд заявив, що не потерпить таких дій.

Згодом президент США Барак Обама запевнив свого французького колегу, що США більше не шпигують за Францією.