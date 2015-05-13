WikiLeaks опублікував дані про розслідування співпраці німецької розвідки з АНБ

У мережу потрапили свідчення 34 свідків на 1,4 тис. сторінок, повідомляє Deutsche Welle. Документи доступні на німецькій і англійській мовах.

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Засновник інтернет-ресурсу WikiLeaks Джуліан Ассанж вважає, що "суспільство має розуміти, як працює комітет з розслідування справи АНБ". За його словами, "тільки за допомогою ефективного громадського контролю комітет зможе домогтися прозорості і справедливості".

Бундестаг відреагував на цю подію невдоволенням. Голова комітету з розслідування зазначив, що публічність може негативно вплинути на хід розслідування.

Як повідомляла газета Süddeutsche Zeitung, німецька служба розвідки BND кілька років допомагала АНБ США стежити за європейськими політиками, зокрема, урядом Франції та Єврокомісією.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель підтримала розвідслужбу, підкресливши, що для забезпечення безпеки людей, особливо на тлі терористичної загрози, BND повинна співпрацювати з іншими розвідками.