Туніські джихадисти склали список цілей для терактів найближчими місяцями - The Independent

The Independent дізналася про нові цілі туніських джихадистів

У їх числі алкогольні магазини, бари, аеропорт, а також пункти базування представників збройних сил. Крім того, ісламісти планують теракти на курортному острові Джербу, пише The Independent.

За інформацією джерела видання в урядових структурах Тунісу, влада вважає, що в лівійському джихадистському таборі, де проходив підготовку Сейфуддин Резгі, який розстріляв туристів на туніському пляжі в місті Сус, тренувалися ще два або три рекрута. Вони можуть стати виконавцями нових терактів, передає Lenta.ru.

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Експерт з джихадистского руху в дослідницькому центрі Global Security Institute Серджіо Алтуна Галан стверджує, що терористи багато разів попереджали, що будуть здійснювати нові напади. Так, за його словами, через кілька днів після березневого теракту в музеї Бардо, в твіттер-акаунті, пов'язаному з угруповання «Ісламська держава» (ІД), з'явилася фотографія, яка зображувала людину з двома автоматами Калашникова. Під знімком був підпис: «Я приїду в Туніс цього літа» (слоган кампанії з відновлення довіри до туристичної галузі в цій країні).

Галан заявив, що влада Тунісу недооцінює загрозу ІД. Він нагадав, що між терактами в Бардо і Сусе сталося два або три невеликих інциденти, відповідальність за які взяли на себе бойовики ІД.

Сейфуддин Резгі 26 червня відкрив вогонь по туристам, які відпочивали на пляжі біля п'ятизіркового готелю близько туніського міста Сус. Нападник був убитий співробітниками правоохоронних органів. Жертвами теракту стали, за різними даними, від 38 до 40 осіб, серед них британці, бельгійці, німці і громадянка Росії. Ще близько 40 осіб отримали поранення. Відповідальність за напад взяла на себе ІД.