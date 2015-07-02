У Єврогрупі озвучили свій прогноз для Афін на випадок, якщо греки проголосують проти економії

Про це заявив глава Єврогрупи Йерун Дейсселблум, виступаючи в парламенті Голландії, передає "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

За його словами, грецькі виборці не повинні очікувати, що вони отримають більш вигідні умови від своїх кредиторів шляхом голосування "ні" на референдумі.

Як наголосив Дейсселблум, референдум покаже, чи готові греки піти на жертви заради того, щоб залишитися в єврозоні.

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"Одна ілюзія повинна бути розвіяна: якщо результат негативний, то пропозиції можуть бути переглянуті, і Греція отримає врешті-решт більш простий і привабливий пакет (пропозицій - Ред.)", - наголосив Дейсселблум.

"Якщо люди скажуть, що не хочуть цього (заходів економії - Ред.), немає не тільки жодних підстав для нової програми, немає також підстав для того, щоб Греція залишалася в єврозоні", - наголосив глава Єврогрупи.