Клінтон закликала США бути розумнішими по відношенню до Путіна та його амбіцій

США мають діяти розумніше по відношенню до Володимира Путіна, сказала один з кандидатів на пост президента США від Демократичної партії Хілларі Клінтон.

За її словами, США не повинні припиняти контакти з Москвою, незважаючи на всі існуючі проблеми у відносинах двох країн, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

"Ми повинні бути розумнішими в тому, як ми ведемо себе по відношенню до Володимира Путіна та його амбіцій. З ним нелегко. Але я не думаю, що у нас є альтернатива постійній взаємодії (з Росією)", - сказала вона.

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Раніше, в червні, Клінтон заявила, що у неї є досвід "відсічі" російському президенту Володимиру Путіну. У промові на острові Рузвельта в Нью-Йорку Клінтон нагадала про свій зовнішньополітичний досвід: "Я давала відсіч супротивникам типу Путіна і зміцнювала союзників типу Ізраїлю, і я була в ситуаційному центрі в той день, коли ми дістали бін Ладена".

Хілларі Клінтон обіймала посаду держсекретаря США під час першого терміну президента Барака Обами, якому вона поступилася в боротьбі за висунення на президентський пост у 2008 році.

Одним із напрямків зовнішньої політики адміністрації Обами під час його першого терміну було "перезавантаження" відносин з Росією, визнане більшістю експертів вкрай невдалим.