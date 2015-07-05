У Кельні відбувся один із найбільших у світі гей-парадів (фоторепортаж)

Як передає Deusche Welle, відкрила гей-парад переможниця пісенного конкурсу "Євробачення" 2014 року від Австрії Кончита Вурст.

Представники 137 об’єднань і організацій - так багато, як ніколи раніше - пройшли у яскравих костюмах центром Кельна. Раніше організатори повідомляли, що очікують встановлення рекорду гостей у мільйон людей. Учасники мітингували за правову рівність та суспільне сприйняття лесбійок, геїв, бі- та транссексуалів, а також трансгендерів. Гасло цьогорічного параду звучить як "Різноманітність: вчити, навчатись, жити" та присвячене темі гомо- та трансфобії у школах та вищих навчальних закладах.

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"Ми в Центральній Європі маємо привілей у більшості випадків мати можливість святкувати Christopher Street Day", - наголосила кончита Вурст та пригадала протилежний випадок у Стамбулі, коли учасників демонстрації розігнали водометами. "Важливо, аби ми також думали про тих, хто змушений ховатися", - додала вона.

Водночас учасники параду переконані, що навіть у Німеччині сексуальним меншинам живеться не так добре, як у США чи Ірландії. На плакатах учасників було зокрема написано "Рівні права" та "Шлюб для всіх". Як відомо, одностатеві шлюби у ФРН досі не дозволені, натомість геї та лесбійки можуть вступити у так зване "одностатеве партнерство", яке юридично багато в чому прирівняно до шлюбу.