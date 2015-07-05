У Кельні відбувся один із найбільших у світі гей-парадів (фоторепортаж)
У Кельні в неділю, 5 липня відбувся один з найбільших у світі парадів ЛГБТ Christopher Street Day.
Як передає Deusche Welle, відкрила гей-парад переможниця пісенного конкурсу "Євробачення" 2014 року від Австрії Кончита Вурст.
Представники 137 об’єднань і організацій - так багато, як ніколи раніше - пройшли у яскравих костюмах центром Кельна. Раніше організатори повідомляли, що очікують встановлення рекорду гостей у мільйон людей. Учасники мітингували за правову рівність та суспільне сприйняття лесбійок, геїв, бі- та транссексуалів, а також трансгендерів. Гасло цьогорічного параду звучить як "Різноманітність: вчити, навчатись, жити" та присвячене темі гомо- та трансфобії у школах та вищих навчальних закладах.
Читайте такожУ Сан-Франциско майже 26 тисяч осіб на гей-прайді відсвяткували легалізацію одностатевих шлюбів (фото)
"Ми в Центральній Європі маємо привілей у більшості випадків мати можливість святкувати Christopher Street Day", - наголосила кончита Вурст та пригадала протилежний випадок у Стамбулі, коли учасників демонстрації розігнали водометами. "Важливо, аби ми також думали про тих, хто змушений ховатися", - додала вона.
Водночас учасники параду переконані, що навіть у Німеччині сексуальним меншинам живеться не так добре, як у США чи Ірландії. На плакатах учасників було зокрема написано "Рівні права" та "Шлюб для всіх". Як відомо, одностатеві шлюби у ФРН досі не дозволені, натомість геї та лесбійки можуть вступити у так зване "одностатеве партнерство", яке юридично багато в чому прирівняно до шлюбу.