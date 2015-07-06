У Німеччині заявили, що після референдуму складно уявити переговори з Грецією

Про це заявив віце-канцлер та міністр економіки Німеччини Зігмар Габріель у коментарі німецькому виданню Tagesspiegel, повідомляє "ЄвроПравда".

"Ципрас і його уряд ведуть грецький народ безнадійним шляхом", - зазначив він.

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За словами Габріеля, прем'єр-міністр Греції обдурив свій народ, заявивши, що "ні" на референдумі посилить переговорні позиції країни.

"Насправді грецький прем'єр-міністр розірвав останні мости, якими Європа і Греція могли рухатися у бік компромісу", - наголосив віце-канцлер.

"З відмовою грати за правилами єврозони, висловленій у переважному "ні" на референдумі, складно собі уявити переговори про багатомільярдну програму", - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками опрацювання 95% бюлетенів референдуму понад 61,5% греків сказали "ні" пропозиціям міжнародних кредиторів.