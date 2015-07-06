В Уфі фасади халуп завісили фотошпалерами з берізками, а звалища прикрили гілками - готуються до саміту БРІКС (фото)

Про це повідомляє блогер Варламов на своєму сайті varlamov.ru.

За його словами, некрасиві газони в місті застеляють пластиковою травою, а деякі – тим же асфальтом.

"За попередніми оцінками, місто відвідають 10 тисяч гостей. Грошей у всю підготовку вкладено чимало: 6 млрд рублів вклали приватні інвестори в будівництво готелів та інфраструктури, 2,5 млрд федеральних коштів виділено на розширення аеродромного комплексу аеропорту «Уфа», зміцнення набережної, підготовку гуртожитків, 2 млрд рублів – на реконструкцію Конгрес-холу та інших об'єктів. На благоустрій міста витрачено 600 млн рублів", - пише Варламов.

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"Адміністрація Уфи схожа на холостяка, який не встиг приготуватися до приходу дівчини, і за ті 2 хвилини, поки та піднімається в ліфті, намагається швидко прибрати квартиру, ховаючи брудні шкарпетки під диван", - наголошує блогер.

На підтвердження своїх слів він виклав підбірку фотографій місцевих "нововведень".

Так як привести місто до ладу не встигли, всі непривабливі будівлі закрили банерами. Якщо десь будівлі не вистачало, її заново побудували з фанери. За задумом адміністрації Уфи, проїжджаючі повз гості не повинні помітити обману.

"Готель, мабуть, добудовували в останній момент, і територію навколо нього облагородити не встигли. У травні поруч з готелем знайшли звалище, але замість того, щоб вивезти сміття, міські служби воліли прикрити відходи гілками", - коментує фото Варламов.