Росія з сьогоднішнього дня очолила БРІКС

Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на російські ЗМІ.

В рамках свого головування РФ, яка приймає його від Бразилії, проведе ряд заходів, ключовим з яких стане саміт, запланований на початок липня в Уфі.

У російському МЗС підкреслили, що в ході головування Росія ставить завдання «трансформації об'єднання в повноформатний механізм стратегічної і поточної взаємодії з ключових питань світової економіки і політики».

Як відзначили на засіданні колегії російського зовнішньополітичного відомства, головними цілями є початок функціонування Нового банку розвитку і Пулу валютних резервів.

За словами посла з особливих доручень МЗС РФ Вадима Лукова, деякі партнери на Заході вже починають зондувати грунт на предмет вступу в Банк розвитку БРІКС. Він звернув увагу на те, що вперше такі інститути створюються без участі західних країн.

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Угоду про створення міждержавної кредитної організації було підписано на VI саміті країн БРІКС в бразильській Форталезі 15 липня 2014 року. Новий фінансовий інститут буде давати гроші на проекти в країнах, що розвиваються, та в країнах-засновниках. Штаб-квартира установи буде розташовуватися в Шанхаї.

Серед найближчих заходів головування - перша офіційна зустріч 22 квітня в Москві міністрів природних ресурсів та консультації заступників глав МЗС.

Загальна площа країн БРІКС - 26 відсотків, а чисельність населення - 42 відсотки від загальносвітової. У 2013 році частка БРІКС у світовому товарообороті становила 16,1 відсотка, у військових витратах - 10,8 відсотка, у виробництві традиційних видів енергії - 40,2 відсотка.