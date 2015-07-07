Протести в Єревані: один з активістів зашив собі рот

Близько трьох десятків учасників протесту в Єревані залишалися ночувати в центрі міста на площі Свободи, один із протестувальників зашив собі рот, передає кореспондент РИА Новости з місця подій.

Активіст на ім'я Ові на знак протесту зашив собі губи нитками. Він не може їсти та погано розмовляє, однак у стані пити воду. "Почуваю себе нормально, мені не боляче", — повідомив активіст.

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Також продовжує голодування один із лідерів протесту Давид Санасарян. Напередодні він був затриманий органами правопорядку і при затриманні отримав легкий струс, був госпіталізований. Ввечері він приєднався до протестувальників і ночував на площі Свободи.

Активісти раніше вимагали покарання поліцейських, які жорстко розганяли їхню акцію 23 червня. Протестувальники постелили на сходах оперного театру на площі Свободи ковдри, багато хто ще сплить. Таким чином, цілодобова акція протесту, яка тривала два тижні на проспекті Баграмяна, переїхала на нове місце після того, як була розігнана в понеділок вдень. Старе місце протестів знаходиться буквально в кілометрі від площі Свободи.

В суботу 4 липня активісти висунули владі ультиматум, в якому вимагали скасувати підвищення тарифів на електроенергію і покарати поліцейських, винних у розгоні мітингу 23 червня. В іншому випадку вони пообіцяли "щодня зрушувати барикаду на метр до адміністрації президента". Поліція попередила їх, що не дасть цього робити. Вдень у понеділок мітинг на Баграмяна був розігнаний, поліцейські затримали 46 осіб, які, втім, протягом дня вони були відпущені. Барикаду зі сміттєвих баків, яка два тижні заважала проїзду по проспекту Баграмяна, розібрали муніципальні працівники.