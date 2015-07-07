В Єврокомісії не очікують швидкого вирішення ситуації з Грецією

"Рішення не з'явиться відразу. Якщо б ми знайшли його сьогодні то це було б занадто спрощене рішення", - зауважив він.

"Що ми збираємося зробити сьогодні, це зустрітися один з одним і навести порядок у ситуації", - наголосив президент ЄК.

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"В ЄС є ті, які відкрито або не дуже ведуть кампанію щодо виходу Греції з єврозони. Я проти спрощених рішень", - цитує Юнкера Європейська правда.

"Насправді, у Європі, немає простих рішень. Європа - це компроміс", - відзначив він.

Юнкер також розкритикував уряд Греції за те, що він вийшов з переговорів.

"Ви не повинні виходити з переговорів до того, як вони завершилися", - зауважив президент ЄК.