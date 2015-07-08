Внаслідок стрілянини у американському Балтиморі вбито 3 людини

Місцеві ЗМІ повідомили, що вбиті двоє чоловіків і одна жінка, передає Бі-бі-сі. Подробиці поки невідомі, проте наголошується, що схожий інцидент зі стріляниною стався тут п'ять днів тому. Тоді в цьому кварталі невідомі відкрили стрілянину по машині, що проїздила, поранивши пасажира.

Читайте такожГенпрокурор США заявила про початок розслідування дій поліції у Балтиморі

В цьому році Балтиморі відбулися масові акції протесту, викликані загибеллю афроамериканця Фредді Грея, який отримав серйозні травми шиї під час затримання поліцією і в результаті отриманих травм помер в лікарні.

В день смерті Фредді Грея в Балтиморі почалися акції протесту, які не припинялися кілька тижнів і переросли в зіткнення з поліцією, погроми і підпали. У штат для наведення порядку була введена національна гвардія.

На початку травня міністерство юстиції США почало розслідування відносно поліцейського управління Балтимора. Розслідування має встановити, чи порушили поліцейські конституцію країни, в тому числі шляхом невиправданого застосування сили.