Мер Балтимора скасувала комендантську годину в місті

Про це вона повідомила журналістам у неділю, пише ТАСС.

"Я скасувала свою постанову про введення комендантської години. Я хочу подякувати жителям Балтимора за їх терпіння", - зазначила вона, додавши, що її указ набуває чинності негайно".

Ролінгс-Блейк 27 квітня ввела на тиждень щоденну комендантську годину на період з 22:00 за місцевим часом (05:00 кск) до 05:00 (12:00 кск).

Бійці Національної гвардії США отримали наказ покинути Балтимор, повідомив губернатор штату Меріленд Леррі Хоген журналістам.

"Ми вже почали відведення військ Національної гвардії (з міста), але варто врахувати, що це не відбудеться миттєво. У місті дислоковано близько 4 тис. бійців, - пояснив він в ході прес-конференції. - Ми збираємося повернути місто до нормального життя якнайшвидше".

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Губернатор схвалив рішення мера Балтимора Стефані Ролінгс-Блейк скасувати комендантську годину. "Я думаю, що це гарна ідея", - підтримав Хоген градоначальника.

Грей, чия смерть спровокувала масштабні сутички в Балтиморі, помер від травми хребта, отриманої після затримання поліцією. Обставини, за яких він отримав травму, досі залишаються нез'ясованими.