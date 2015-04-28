У Балтиморі незадоволена мати прямо на вулиці побила сина за участь у заворушеннях (відео)

Жителька Балтимора (штат Меріленд) побила сина, покаравши його таким чином за участь у заворушеннях. Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на ABC News.

Жінка побачила по телевізору, як підліток кидав каміння в поліцейських. Після цього вона знайшла сина на вулиці та почала бити його по голові. Юнак намагався втекти від матері, але безуспішно.

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Опублікований в мережі запис події викликав вірусну реакцію в соціальних мережах. Багато користувачів зазначили, що американка заслуговує звання «мами року». Репортер телеканалу Fox News Чарльз Пейн заявив, що його мати зробила б те ж саме.

CBS Baltimore зазначає, що на прес-конференції, яка пройшла 27 квітня, міський комісар поліції Ентоні Баттс (Anthony Batts) також прокоментував відео, що з'явилося в мережі. «Я б хотів, щоб було побільше таких батьків, які б взяли під контроль своїх дітей», — заявив Баттс.

Раніше стало відомо, що на вулиці Балтимора введені перші розрахунки Нацгвардії США. Бійці спецпідрозділу прибули в охоплене сутичками місто 28 квітня.

Акції протесту почалися в Балтиморі, найбільшому місті штату Меріленд, 23 квітня. Через чотири дні мітинги перейшли в заворушення.

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Масові заворушення були викликані загибеллю 25-річного жителя Балтимора, афроамериканця Фреді Грея. Він помер 19 квітня в лікарні внаслідок травм, отриманих під час затримання поліцією. Зокрема, у Грея були діагностовані переломи хребців. Учасники мітингів вимагали покарати винних у смерті темношкірого чоловіка.