У Польщі ураган повалив дерева та позривав дахи будинків (фото, відео)
19:10, 08 липня 2015Світ
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У ніч на 8 липня на південну і центральну частини Польщі обрушився ураган, в результаті якого загинув один чоловік.
Служби виїхали на ліквідацію наслідків урагану / rmf24.pl
Польські ЗМІ повідомляють, що загиблий чоловік перебував у легковому автомобілі, на який впало дерево, передає DT.UA з посиланням на RMF24.
Падаючі під силою урагану дерева, пошкодили чимало машин / rmf24.pl
Сильний вітер зривав дахи з будинків, зламані дерева пошкодили лінії електропередачі. Сотні тисяч людей залишилися без електроенергії, порушено рух поїздів та автомобілів. Біля будинків лежать вирвані з корінням дерева. В інтернеті викладають фото наслідків бурі.
Чоловік загинув в автомобілі, який привалило дерево / rmf24.pl
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