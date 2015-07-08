У Польщі ураган повалив дерева та позривав дахи будинків (фото, відео)

19:10, 08 липня 2015
Світ
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У ніч на 8 липня на південну і центральну частини Польщі обрушився ураган, в результаті якого загинув один чоловік.

rmf24.pl

Польські ЗМІ повідомляють, що загиблий чоловік перебував у легковому автомобілі, на який впало дерево, передає DT.UA з посиланням на RMF24.

rmf24.pl

Сильний вітер зривав дахи з будинків, зламані дерева пошкодили лінії електропередачі. Сотні тисяч людей залишилися без електроенергії, порушено рух поїздів та автомобілів. Біля будинків лежать вирвані з корінням дерева. В інтернеті викладають фото наслідків бурі.

Мужчина погиб в автомобиле, который привалило дерево / rmf24.pl
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