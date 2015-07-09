Ніхто не буде більше торгуватися із Грецією - міністр фінансів Фінляндії

Про це заявив міністр фінансів Фінляндії Александер Стубб в інтерв’ю Deutsche Welle.

При цьому він наголосив, що зараз не варто відволікатися на торги і суперечки.

"Ми досягли кінця шляху, у тому сенсі, що ми потребуємо угоди - і справді дуже швидко. Час спливає. Найостаннішим терміном може бути 20 липня (у цей день Греція повинна сплатити ЄЦБ 3,5 мільярда євро. - Ред.). І про це теж знає кожен: інституції, греки і решта Єврогрупи", - зазначив Стубб.

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Крім того, міністр фінансів Фінляндії повідомив, що ніхто не хоче виходу Греції із єврозони.

"Я вважаю, що врешті-решт якесь рішення буде знайдене. Ми не викидаємо Грецію. Ми не хочемо Grexit, але зрозуміло, що кожен повинен готуватися до всіх можливих варіантів. Час спливає дуже швидко", - наголосив він.

Також Стубб заявив, що Фінляндія у жодному разі не погодиться на часткове списання заборгованості, реструктуризацію боргів чи щось схоже.