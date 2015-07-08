Єврокомісія готова до будь-якого розвитку сценарію з Грецію, навіть до її виходу з єврозони - президент Юнкер

Про це він заявив у вівторок в Брюсселі під час конференціі, яка відбулася за результатами надзвичайного саміту єврозони, повідомляє власний кореспондент УНІАН.

"Комісія готова до всього. У нас є грексит (вихід Греції з єврозони) сценарій, підготовлений в деталях, у нас є сценарій щодо гуманітарної допомоги, і у нас є сценарій, і цьому сценарію я надаю перевагу, як вирішити проблему зараз та утримати Грецію як члена єврозони. Я проти грекситу, але я не можу цьому запобігти, якщо уряд Греції не зробить те, що ми очікуємо", - сказав президент ЄК.

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Він відкинув звинувачення, які пролунали на адресу Європейського Союзу під час кампанії щодо референдуму. "Я відкидаю всі ці звинувачення, які були вкинуті у публіку під час кампанії щодо референдуму, що ми не поважаємо честь народу Греції, що ми терористи. Мені не подобаються ці слова. Хто вони такі, і що вони думають, хто вони такі. Я виступаю за те, щоб утримати Грецію в єврозоні, але зараз уряд Греції, який був неспроможним зробити це цього вечора, повинен нам сказати, куди вони прямують. Останній момент буде у п'ятницю ранком", - наголосив президент ЄК.

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Юнкер підкреслив, що питання, про "яке ми говоримо, стосується 28 держав-членів". "Зараз ситуація впливає на Болгарію, Румунію та інших. Буде несправедливо щодо тих, хто не є членом єврозони виключити їх з дискусії, яка у нас є серед країн єврозони", - пояснив він намір провести у неділю саміт країн ЄС, окрім саміту країн єврозони (до єврозони входять 19 країн, до ЄС - 28).

Раніше УНІАН повідомляв, що за словами президента Європейської Ради Дональда Туска, уряд Греції отримав час до 9 липня надати єврозоні порядок денний реформ, який дозволить надати нову фінансову допомогу та запобігти кризі. Цей план лідери країн єврозони та Європейського Союзу в цілому оцінять на саміті у неділю.