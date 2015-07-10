Керрі: США не бачать прориву на переговорах щодо іранської ядерної програми

Про це він заявив у четвер, 9 липня, у Відні, де тривають перемовини між Тегераном та групою держав-посередниць "5+1", повідомляє Deutsche Welle з посиланням на агенцію dpa.

За словами Керрі, учасники переговорів спробують досягти згоди до ранку п’ятниці, 10 липня. У такому разі угоду можна було б своєчасно внести на розгляд Конгресу США. "Ми не можемо чекати вічно", - зазначив він.

Керрі додав, що складні рішення потрібно ухвалити "дуже скоро". В іншому разі "ми цілком готові завершити цей процес", наголосив очільник Держдепу США.

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Натомість міністр закордонних справ Ірану Джавад Саріф висловлює оптимізм. За його словами, "без надії на угоду нас тут не було б". З іранських дипломатичних кіл стало відомо, що перемовини можуть затягнутись до 13 липня.

Як повідомляв УНІАН раніше, угоду із Тегераном щодо іранської ядерної програми могли укласти вже цього тижня, заявив держсекретар США Джон Керрі журналістам у Відні.