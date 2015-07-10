Грецькі видавці заявили про брак паперу для друку газет

Деякі газети зіткнулися з браком паперу. Зокрема, мова йде про такі виданнях як найбільша газета острова Лесбос Empros і найпопулярніша загальнонаціональна Ta Nea, повідомляє Новое время з посиланням на Reuters.

У зв'язку з ситуацією, газети можуть припинити друкуватися доти, поки не відкриються банки. Поки видавці виходять із ситуації, скорочуючи кількість сторінок. Empros тепер виходить на 16 сторінках замість 20.

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“Газета, яку ви тримаєте в руках, налічує 32 сторінки. Це через те, що запасів паперу залишилося всього на кілька днів, і ми не можемо отримати нову партію, оскільки постачальник стоїть на митниці через банківські канікули", - йдеться в редакційній статті Ta Nea від 1 липня.

Найбільший удар відчули малотиражні регіональні видання.

Банки Греції закриті вже протягом двох тижнів, подальші дії будуть зроблені після вирішального саміту країн-членів ЄС і єврозони 12 липня. Глава грецького уряду 9 липня представив кредиторам новий план реформ, розраховуючи на отримання 53,5 млрд євро і реструктуризацію вже наявного боргу.