У Греції продовжили "банківські канікули" до понеділка

Банки залишаться закритими до понеділка 13 липня, продовжать діяти і обмеження на зняття готівки в банкоматах – 60 євро на день, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Ці обмеження були введені 28 червня, після того як переговори Афін з міжнародними кредиторами зайшли в глухий кут, а Європейський центральний банк ухвалив рішення не збільшувати обсяг екстреної фінансової допомоги Банку Греції.

Проте грецька влада запевняє, що володіє достатніми запасами продовольства та палива, і закликає жителів країни й туристів не піддаватися паніці.

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Прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас заявив, що він представить новий "реалістичний план виходу з кризи в четвер – це крайній термін, встановлений для Афін країнами єврозони. У неділю грецька криза буде обговорюватися на екстреному саміті Євросоюзу, участь в якому візьмуть лідери всіх 28 країн ЄС, а не лише 19 країн єврозони.

Президент Європейської ради Дональд Туск попередив, що єврозона переживає "найкритичніший момент у своїй історії". "Останній дедлайн закінчується цього тижня", - підкреслив він.

Якщо Греції не вдасться домовитися про продовження програми фінансової допомоги, то Афіни, швидше за все, будуть змушені оголосити дефолт, за яким може послідувати вихід з єврозони.

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У середу Європейський центробанк оголосив про те, що залишає обсяг екстреної фінансової допомоги грецьким банкам на нинішньому рівні. За цим послідувало оголошення міністерства фінансів Греції про продовження "банківських канікул" до кінця тижня.

Раніше в той же день Алексіс Ципрас в ході бурхливих дебатів у Європейському парламенті, присвячених грецькій кризі, піддав критиці попередню угоду Афін з кредиторами і заявив, що Грецію перетворили на "лабораторію зі скорочення бюджету".

Одночасно глава Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард виступила з промовою у Вашингтоні, в якій заявила, що єдиним порятунком для грецької економіки може стати реструктуризація боргу в поєднанні з проведенням програми реформ.

"Греція охоплена найгострішою кризою, яка вимагає негайної та найбільш серйозної уваги", - вважає Лагард.

Кредитори Греції - Європейська комісія, ЄЦБ і МВФ – вже надали Афінам більше 200 млрд євро в рамках програми допомоги, що почалася п'ять років тому.