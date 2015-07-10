На півдні Німеччини чоловік на кабріолеті стріляв у перехожих, загинули двоє
14:12, 10 липня 2015Світ
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На півдні Німеччини у місті Ansbach чоловік відкрив стрілянину по перехожих з вікна автомобіля.
Водій стріляв у випадкових перехожих / vitebsk.irr.by
Як повідомляють місцеві ЗМІ, в результаті стрілянини загинули двоє людей – чоловік і жінка.
Ще кільком чоловікам вдалося вижити, передає ТСН.
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До того ж у поліції розповіли, що зловмисник пересувався на кабріолеті Mercedes сріблястого кольору.
Пізніше, посилаючись на правоохоронців, ЗМІ повідомили, що стрілець, який роз'їжджав по околицях Ансбаха і стріляв у випадкових перехожих, був затриманий, зараз його мотиви невідомі.
Нагадаємо, раніше в США невідомі влаштували криваву стрілянину біля університету.
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