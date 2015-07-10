На півдні Німеччини чоловік на кабріолеті стріляв у перехожих, загинули двоє

Як повідомляють місцеві ЗМІ, в результаті стрілянини загинули двоє людей – чоловік і жінка.

Ще кільком чоловікам вдалося вижити, передає ТСН.

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До того ж у поліції розповіли, що зловмисник пересувався на кабріолеті Mercedes сріблястого кольору.

Пізніше, посилаючись на правоохоронців, ЗМІ повідомили, що стрілець, який роз'їжджав по околицях Ансбаха і стріляв у випадкових перехожих, був затриманий, зараз його мотиви невідомі.

Нагадаємо, раніше в США невідомі влаштували криваву стрілянину біля університету.