У США опублікували перший розділ продовження культового роману "Убити пересмішника"

Видання The Wall Street Journal і The Guardian опублікували перший розділ нової книги Гарпер Лі — «Піди постав сторожа».

Онлайн доступна текстова та аудіоверсія глави — остання у виконанні відомої американської актриси Різ Візерспун, передає Газета.ru.

Як заявило американське видавництво HarperCollins, попередні замовлення першого за 50 років роману Гарпер Лі надходять у рекордних обсягах.

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Дія сиквела «Убити пересмішника», що вийшла в 1960 році, відбувається в 50-х роках минулого століття. Головні герої «Піди постав сторожа» — адвокат Аттікус Фінч і його дочка Скаут, показані через 20 років після подій, що відбувалися в першій книзі.

Як раніше зазначалося, «Піди постав сторожа» була закінчена в 1950-ті роки, перш ніж вийшов "Пересмішник", проте на вимогу видавця Лі не стала її публікувати.