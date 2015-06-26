Країни ЄС домовилися поділити між собою 40 тисяч мігрантів

Про це повідомив голова Європейської ради Дональд Туск за підсумками саміту ЄС, передає Російська служба Бі-бі-сі.

За його словами, міністри внутрішніх справ відпрацьовують деталі цього плану до кінця липня.

Країни розділять мігрантів на добровільній основі, повідомила канцлер Німеччини Ангела Меркель. В майбутньому будуть розподілені ще 20 тисяч.

Прем'єр-міністр Італії Маттео Ренці заявив, що 40 тисяч - невелика цифра, але це тільки перший крок.

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"[План] міг би бути куди більш амбітним, але в будь-якому випадку це перший крок на шляху до європейської політики, а не політики окремих країн-членів", - сказав він.

Приводом для обговорення стала криза з мігрантами в Середземному морі, від якої більше інших країн страждають Італія і Греція. Італія раніше пропонувала запровадити механізм більш рівномірного розподілу прибуваючих мігрантів серед усіх 28 країн співтовариства.