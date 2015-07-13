Кількість загиблих при обваленні казарми ВДВ у російському Омську зросла до 12 осіб

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на прес-службу Міноборони РФ.

"Станом на 06.00 ранку 13 липня з-під завалів витягли 31 військовослужбовця, з них 12 загинули, 19 військовослужбовців знаходяться в медичних установах", — сказав офіційний представник міноборони РФ генерал-майор Ігор Конашенков.

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За його словами, весь особовий склад навчального центру перевірено.

Як повідомляв УНІАН, під час події в казармі перебувало 337 військовослужбовців. Під завалами опинилося 38 осіб