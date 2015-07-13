При обваленні казарми навчального центру ВДВ під Омськом загинули 2 військових

Про це повідомляє ТАСС.

"Під час трагедії в казармі перебувало 337 військовослужбовців. Під завалами опинилося 38 осіб", - сказали в Міноборони.

"З-під завалів витягнуто 24 військовослужбовців, 22 доставлені в медустанови, двоє загиблих", - додали в прес-службі відомства. Таким чином, поки не виявлено ще 14 військових.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу взяв ситуацію під особистий контроль, повідомили в міністерстві.

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"Міністр оборони РФ, перервавши відпустку, прибув в Національний центр управління обороною РФ, звідки кожні 30 хвилин доповідає про хід рятувальних робіт президенту Російської Федерації", - додали в міністерстві.

Раніше УНІАН повідомляв, 20:40 місцевого часу сталося обвалення даху центру підготовки фахівців ВДВ в Омську.