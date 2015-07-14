РФ до кінця року втричі збільшить число підводних човнів у Чорному морі - ЗМІ

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на головний штаб ВМФ Росії.

ДЕПЧ «Новоросійськ» і «Ростов-на-Дону» увійдуть до складу 4-ї окремої бригади підводних човнів у Новоросійську.

«На даний час перші два дизель-електричні підводні човни проекту 636 "Новоросійськ" і "Ростов-на-Дону" завершують підготовку до міжфлотського переходу на Чорноморський флот після успішно виконаної програми випробувань систем озброєння на Північному флоті», — зазначив представник ВМФ капітан 1 рангу Ігор Дигало — «В поточному 2015 році вони прибудуть до місця постійного базування в м. Новоросійськ (Новоросійську Військово-Морську базу), де для них створена відповідна інфраструктура комплексного базування», — додав він.

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Нові субмарини увійдуть до складу знов сформованої в березні 2015 року 4-ї окремої бригади підводних човнів в Новоросійську. Наступного року до складу бригади повинні бути передані ще чотири субмарини, дві з яких в даний час будуються на Адміралтейських верфях у Санкт-Петербурзі.

Раніше УНІАН повідомляв, що десятки військових кораблів Королівських ВМС великої Британії та інших країн НАТО візьмуть участь в найбільших за останні роки навчаннях Joint Warrior у відповідь на збільшення активності російського флоту в регіоні.