Уряд Греції подав на розгляд парламенту пакет реформ

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Документ передбачає зміни законів про працю, пенсії, податок на додану вартість та інші податки й має на меті запровадити реформи, що призвели б до скорочення видатків бюджету і зросту його наповнення.

Цей законопроект парламент Греції має розглянути протягом середи, 15 липня, і ухвалити його до кінця того дня, коли для цього збігає термін, встановлений міжнародними кредиторами.

Читайте такожБританія відмовилася надати допомогу грецькому уряду - ЗМІ

Провладна партія прем’єр-міністра Греції Алексіса Ципраса, уряд якого подав законопроект, «Сіріза» виступає проти цих реформ.

Проваливши раніше завершення попередньої, другої програми міжнародної фінансової допомоги Греції і оформивши відмову від суворих вимог міжнародних кредиторів на всенародному референдумі, Ципрас був змушений змінити курс і погодитися на більшу частину тих реформ, які раніше сам відкинув. У Брюсселі їх визнали недостатніми, хоча заявили, що нові пропозиції Греції можуть стати підґрунтям для переговорів про третю програму допомоги, критично необхідну Афінам.

Читайте такожЗМІ: Іспанія виділить на порятунок Греції близько 10 мільярдів євро

Ципрасові доведеться проводити обіцяні реформи в парламенті Греції, щоб переконати партнерів у єврозоні в серйозності своїх намірів реформ і в доцільності надати його країні термінові кошти на існування і піти на переговори про широку програму допомоги. Афіни хочуть отримати в рамках цієї третьої програми допомоги 53,5 мільярди євро до 2018 року.