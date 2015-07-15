Уряд Греції подав на розгляд парламенту пакет реформ
Уряд Греції подав на розгляд до парламенту законопроект про пакет реформ, ухвалення якого необхідне, щоб почати переговори про отримання третьої програми міжнародної фінансової допомоги Афінам.
Про це повідомляє Радіо Свобода.
Документ передбачає зміни законів про працю, пенсії, податок на додану вартість та інші податки й має на меті запровадити реформи, що призвели б до скорочення видатків бюджету і зросту його наповнення.
Цей законопроект парламент Греції має розглянути протягом середи, 15 липня, і ухвалити його до кінця того дня, коли для цього збігає термін, встановлений міжнародними кредиторами.
Читайте такожБританія відмовилася надати допомогу грецькому уряду - ЗМІ
Провладна партія прем’єр-міністра Греції Алексіса Ципраса, уряд якого подав законопроект, «Сіріза» виступає проти цих реформ.
Проваливши раніше завершення попередньої, другої програми міжнародної фінансової допомоги Греції і оформивши відмову від суворих вимог міжнародних кредиторів на всенародному референдумі, Ципрас був змушений змінити курс і погодитися на більшу частину тих реформ, які раніше сам відкинув. У Брюсселі їх визнали недостатніми, хоча заявили, що нові пропозиції Греції можуть стати підґрунтям для переговорів про третю програму допомоги, критично необхідну Афінам.
Читайте такожЗМІ: Іспанія виділить на порятунок Греції близько 10 мільярдів євро
Ципрасові доведеться проводити обіцяні реформи в парламенті Греції, щоб переконати партнерів у єврозоні в серйозності своїх намірів реформ і в доцільності надати його країні термінові кошти на існування і піти на переговори про широку програму допомоги. Афіни хочуть отримати в рамках цієї третьої програми допомоги 53,5 мільярди євро до 2018 року.