Франція першою підтримала угоду з Грецією
Обидві палати французького парламенту 15 липня підтримали угоду з Грецією.
Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на французьке видання Le Figaro.
Стало відомо, що спочатку голосували у нижній палаті парламенту (Національних зборах), де угоду підтримали 412 депутатів. У свою чергу проти виступили 69, ще 49 - утрималися.
Згодом угоду з Грецією підтримала і верхня палата парламенту Франції: "за" проголосували 260 парламентарів, проти - 23.
Читайте такожПравляча партія Греції виступила проти домовленостей з кредиторами
Як наголошується, Франція стала першою країною, парламент якої схвалив угоду з Грецією. Крім того, сьогодні ввечері також відбудеться голосування і в грецькому парламенті.
Нагадаємо, на саміті ЄС, який розпочався в неділю і завершився у понеділок вранці, узгодили принципи програми економії в Греції.
Стало відомо, що країни ЄС нададуть Афінам фінансову підтримку в обмін на проведення грецькою владою низки реформ.