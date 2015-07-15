Франція першою підтримала угоду з Грецією

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на французьке видання Le Figaro.

Стало відомо, що спочатку голосували у нижній палаті парламенту (Національних зборах), де угоду підтримали 412 депутатів. У свою чергу проти виступили 69, ще 49 - утрималися.

Згодом угоду з Грецією підтримала і верхня палата парламенту Франції: "за" проголосували 260 парламентарів, проти - 23.

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Як наголошується, Франція стала першою країною, парламент якої схвалив угоду з Грецією. Крім того, сьогодні ввечері також відбудеться голосування і в грецькому парламенті.

Нагадаємо, на саміті ЄС, який розпочався в неділю і завершився у понеділок вранці, узгодили принципи програми економії в Греції.

Стало відомо, що країни ЄС нададуть Афінам фінансову підтримку в обмін на проведення грецькою владою низки реформ.