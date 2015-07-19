Фінляндія має намір розгорнути сили швидкого реагування вздовж кордону з РФ – ЗМІ

Про це повідомляє «Ехо Москви» з посиланням на видання Defense News.

Міністр оборони країни Юссі Ніїнисте обґрунтував цю ініціативу підвищенням регіональної напруженості на тлі українського конфлікту.

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Цей вид військ стане новим для країни, в його основі будуть перебувати піхотні війська. Вони будуть розміщені у чотирьох військових областях, які зосереджені неподалік від російського кордону.

Як повідомляв УНІАН, Фінляндія за останній рік неодноразово заявляла про порушення її повітряного простору літаками російських ВПС.