Фінляндія звинуватила ВПС Росії у порушенні повітряного простору

Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

За даними фінських прикордонників, 26 червня транспортний літак Іл-76 перебував у повітряному просторі Фінляндії 53 секунди і проник углиб території на 1,15 кілометра.

Як зазначається, екіпаж літака, що прямував з Росії на захід, на сигнали диспетчерів і прохання залишити фінську територію не відгукнувся.

На упізнання літака був піднятий винищувач ВПС Фінляндії.

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Торік Фінляндія п'ять разів заявляла про порушення свого повітряного простору літаками російських ВПС.

Міністерство оборони Росії неодноразово відкидало звинувачення у порушенні кордонів іноземних держав російськими військовими літаками.

Як повідомляв УНІАН раніше, збройні сили Росії побили 30-річний рекорд з порушення повітряного простору Японії. Про це заявили в Токіо, додавши, що російські військові літаки не поводилися настільки агресивно в регіоні з часів закінчення Холодної війни.