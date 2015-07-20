Mitsubishi Materials вперше вибачилася за використання рабської праці

Представники компанії фактично вибачилися за "трагічні події в нашому минулому" за свого попередника - Mitsubishi Mining Co, передає Reuters.

Загалом за період Другої світової війни японський уряд використовував рабську працю близько 12 000 американських військовополонених, з яких 1 100 загинули, повідомляє ZN.UA.

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22 квітня прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе висловив глибоке каяття за агресію по відношенню до інших держав у часи Другої світової війни.

До цього влада Китаю і Південної Кореї неодноразово вимагали офіційно визнати агресію Японії під час війни, яку Токіо всіляко заперечував. Зокрема, Японія ніколи не визнавала свою провину за масові вбивства мирних жителів, і дана тема фактично не висвітлювалася в японських підручниках з історії.

Так, про період окупації Китаю, в результаті якого були убиті сотні тисяч мирних жителів, в японських підручниках з історії говорилося лише фразою "армія Японії увійшла в Китай".