Mitsubishi Materials вперше вибачилася за використання рабської праці
Mitsubishi Materials стала першою великою японською компанією, яка принесла офіційні вибачення за використання рабської праці американських військовополонених часів Другої світової війни.
Представники компанії фактично вибачилися за "трагічні події в нашому минулому" за свого попередника - Mitsubishi Mining Co, передає Reuters.
Загалом за період Другої світової війни японський уряд використовував рабську працю близько 12 000 американських військовополонених, з яких 1 100 загинули, повідомляє ZN.UA.
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22 квітня прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе висловив глибоке каяття за агресію по відношенню до інших держав у часи Другої світової війни.
До цього влада Китаю і Південної Кореї неодноразово вимагали офіційно визнати агресію Японії під час війни, яку Токіо всіляко заперечував. Зокрема, Японія ніколи не визнавала свою провину за масові вбивства мирних жителів, і дана тема фактично не висвітлювалася в японських підручниках з історії.
Так, про період окупації Китаю, в результаті якого були убиті сотні тисяч мирних жителів, в японських підручниках з історії говорилося лише фразою "армія Японії увійшла в Китай".