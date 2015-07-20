"Молімося Володимиру Володимировичу!": в Москві пройшов марш "ватників" (фото, відео)
10:34, 20 липня 2015Світ
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У Москві були затримані 6 активістів. Вони проводили флешмоб «марш ватників», зображуючи затятих прихильників діючої влади.
Як повідомили очевидці, під час проведення флешмоба несподівано з'явилися співробітники ОМОНу в супроводі оперативників Центру «Е».
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Затриманих відвезли в ОВД «МГУ» (в підвалі ГЗ МГУ), повідомляє ovdinfo.org.
Очевидці також повідомили, що у одного із затриманих співробітники поліції вирвали і відкинули в сторону сумку з документами.
Після складання протоколів про порушення 5-й частині ст. 20.2 КоАП затриманих відпустили. Вони також повідомили, що поліцейські хотіли відправити їх на наркологічний огляд і провести дактилоскопію. Двом активістам влаштували особистий огляд.
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