"Молімося Володимиру Володимировичу!": в Москві пройшов марш "ватників" (фото, відео)

Як повідомили очевидці, під час проведення флешмоба несподівано з'явилися співробітники ОМОНу в супроводі оперативників Центру «Е».

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Затриманих відвезли в ОВД «МГУ» (в підвалі ГЗ МГУ), повідомляє ovdinfo.org.

Очевидці також повідомили, що у одного із затриманих співробітники поліції вирвали і відкинули в сторону сумку з документами.

Після складання протоколів про порушення 5-й частині ст. 20.2 КоАП затриманих відпустили. Вони також повідомили, що поліцейські хотіли відправити їх на наркологічний огляд і провести дактилоскопію. Двом активістам влаштували особистий огляд.