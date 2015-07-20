Під час стрілянини по авто в Мексиці вбито 11 осіб

У Мексиці на території північного штату Дуранго невідомі розстріляли три автомобілі, внаслідок чого 5 осіб отримали поранення і 11 загинуло.

За попередніми даними представників мексиканської влади, нападники зникли у невідомому напрямку. Наразі злочинців шукають.

В автомобілях перебували жителі селища Сапіоріс. Постраждалих госпіталізували із вогнепальними пораненнями. Один із них перебуває у важкому стані.

Наразі правоохоронці проводять розслідування.

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