Під час стрілянини по авто в Мексиці вбито 11 осіб
11:22, 20 липня 2015Світ
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5 постраждалих госпіталізували із вогнепальними пораненнями.
REUTERS
У Мексиці на території північного штату Дуранго невідомі розстріляли три автомобілі, внаслідок чого 5 осіб отримали поранення і 11 загинуло.
За попередніми даними представників мексиканської влади, нападники зникли у невідомому напрямку. Наразі злочинців шукають.
В автомобілях перебували жителі селища Сапіоріс. Постраждалих госпіталізували із вогнепальними пораненнями. Один із них перебуває у важкому стані.
Наразі правоохоронці проводять розслідування.
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