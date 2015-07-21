ЗМІ повідомили про російські ЗРК нового покоління в Алжирі

Алжирський військовий блог "Secret Difa3" опублікував перші фото нової системи ППО збройних сил країни, опізнаної як російська ЗРС С-400, повідомляє російський ресурс Лента.ру.

Тип системи був визначений за маркою використовуваних тягачів виробництва Брянського автомобільного заводу (експортні системи С-300ПМУ-2 використовували шасі КрАЗ).

Автор блогу повідомляє, що контракт на постачання С-400 в Алжир був підписаний рік тому.

Читайте такожЗМІ: Росія поставить до Ірану новітню систему ППО "Антей-2500"На підтвердження поставки наводиться фотографія тягача БАЗ-64022 з укритою брезентом пусковою установкою. Стверджується, що фото було зроблено навесні 2015 року в ході випробувань поставленого озброєння. Обсяг поставок, на думку автора, становить 3-4 полки (6-8 дивізіонів по 8 пускових установок у кожному).

У разі якщо поставка буде підтверджена, Алжир стане першим закордонним покупцем системи С-400. Останні кілька років передбачалося, що першим імпортером цієї системи стане Китай. В даний час систему С-400 закуповують для військ повітряно-космічної оборони Росії, а також для частин протиповітряної оборони ВПС РФ. В даний момент у складі Збройних сил РФ розгорнуто дев'ять полків С-400, в тому числі вісім дводивізіонного й один тридивізіонного складу. Загалом у рамках чинної Держпрограми озброєнь на 2011-2020 роки військові РФ повинні отримати 56 дивізіонів С-400.

С-400 «Тріумф» — багатоканальна зенітна ракетна система, оснащена декількома типами ракет різної дальності. Система здатна вражати всі наявні засоби повітряного нападу, включаючи літаки, вертольоти, безпілотні літальні апарати, крилаті ракети і тактичні балістичні ракети з максимальними швидкостями до 4800 метрів в секунду.