У мирний час біля кордону з Україною навряд зустрінеш солдатів з монголоїдною зовнішністю - журналіст NYT

Журналіст New York Times Ендрю Крамер стверджує, що біля російських прикордонних селищ базуються десятки тисяч російських солдат. Кореспондент припускає, що масштабна військова присутність тут стала постійною, пише Эхо Москвы.

"На базу для російських військ перетворилося село Головінка (Ростовська область - Ред.), у Кузьмінці розташувалися військові, які проживають у наметовому таборі, сюди пригнали велику кількість військової техніки", - заявляє американський репортер.

Серед військових, які розташовані у кількох кілометрах від російсько-українського кордону, Крамер бачив чимало солдатів з монголоїдними рисами, характерними для сибірських етносів.

Читайте такожУ Росії розбився вже сьомий з початку літа військовий літак (відео)

"У мирний час по обидві сторони кордону, - пише журналіст - навряд чи зустрінеш солдатів з монголоїдної зовнішністю. Деякі з жителів знайшли спосіб отримати зиск з тривалого перебування тут військового гарнізону. Один з них, який назвався Володимиром, відкрив кіоск з курчатами гриль і продає їх солдатам, отримуючи добрий виторг".

Поряд з цим, без посилань на конкретне джерело, стверджується, що останніми місяцями у регіоні значно зріс рівень злочинності.

За цією інформацією, злочинів на прикордонній території стало майже на чверть більше.