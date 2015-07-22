Наталія Крачковська потрапила в реанімацію - ЗМІ
10:36, 22 липня 2015Світ
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Російська актриса Наталія Крачковська госпіталізована в ніч на середу в 15-у реанімацію Першої Градської лікарні в Москві
Наталія Крачковська шпиталізована / Фото УНІАН
Про це повідомляє російське агентство РІА Новости з посиланням на представника лікарні.
"Крачковська знаходиться в 15-й реанімації, надійшла сьогодні вночі", - сказала співрозмовниця агентства.
Читайте такожПомер режисер фільму «Республіка ШКІД»Крачковська народилася 24 листопада 1938 року в Москві. За більш ніж 40 років кінокар'єри актриса знялася в 70 фільмах, переважно грала другорядні, але помітні, "характерні" ролі.
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