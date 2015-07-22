Наталія Крачковська потрапила в реанімацію - ЗМІ

Про це повідомляє російське агентство РІА Новости з посиланням на представника лікарні.

"Крачковська знаходиться в 15-й реанімації, надійшла сьогодні вночі", - сказала співрозмовниця агентства.

Читайте такожПомер режисер фільму «Республіка ШКІД»Крачковська народилася 24 листопада 1938 року в Москві. За більш ніж 40 років кінокар'єри актриса знялася в 70 фільмах, переважно грала другорядні, але помітні, "характерні" ролі.