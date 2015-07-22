Дослідники назвали країну ЄС з найвищою тривалістю життя

Такі дані Євростату, повідомляє «Європейська правда».

При цьому середня тривалість життя жінок за десять років зросла на 2,4 роки і в 2013 році склала 83,3 роки. Тривалість життя чоловіків збільшилася на 3,3 роки і склала 77,8 років.

Найменша тривалість життя чоловіків зафіксована в Литві – 68,5 років, найбільша - в Італії (80,3 років).

Жінки найменше живуть у Болгарії – 78,6 років, найдовше – в Іспанії (86,1 років).

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Найшвидшими темпами середня тривалість життя в ЄС протягом десяти років зростала в Естонії – на 6,4 років для чоловіків, на 4,5 роки – для жінок.

Варто зазначити, що в Україні середня тривалість життя станом на 2012 рік становила 71,2 роки.

Крім того, Євростат підрахував, що дві третини європейців оцінюють стан власного здоров'я як добрий. В той же час найбільш здоровими себе вважають ірландці – таких 82%, найменш – жителі Латвії (45,3%).