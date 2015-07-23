У Єгипті в результаті аварії прогулянкового катера загинули 22 людини

Про це повідомляє DT.ua з посиланням на місцеві ЗМІ.

Зокрема, за інформацією органів безпеки, трагедія сталася пізно ввечері 22 липня. Пошуки постраждалих були ускладнені через темряву.

У момент трагедії на катері знаходилися близько 70 чоловік. Тільки на світанку 23 липня рятувальникам вдалося врятувати ще п'ятьох постраждалих. Поліція заарештувала капітана судна і шкіпера.

Раніше УНІАН повідомляв, що кількість жертв аварії круїзного теплоходу "Зірка Сходу", що затонув у річці Янцзи в Китаї, становить 442 людини.