У Єгипті в результаті аварії прогулянкового катера загинули 22 людини
23:57, 23 липня 2015Світ
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В Єгипті на річці Ніл суховантаж зіткнувся з пасажирським поромом. В результаті 22 осіб загинули, серед яких двоє дітей.
REUTERS
Про це повідомляє DT.ua з посиланням на місцеві ЗМІ.
Зокрема, за інформацією органів безпеки, трагедія сталася пізно ввечері 22 липня. Пошуки постраждалих були ускладнені через темряву.
REUTERS
У момент трагедії на катері знаходилися близько 70 чоловік. Тільки на світанку 23 липня рятувальникам вдалося врятувати ще п'ятьох постраждалих. Поліція заарештувала капітана судна і шкіпера.
REUTERS
Раніше УНІАН повідомляв, що кількість жертв аварії круїзного теплоходу "Зірка Сходу", що затонув у річці Янцзи в Китаї, становить 442 людини.
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