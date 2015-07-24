Бельгія офіційно визнала геноцид вірмен

Про це повідомляє бельгійське видання RTBF.

Документ підтримали майже одноголосно, за винятком 8 парламентарів з опозиційних партій, які утрималися. Свою відмову підтримати резолюцію вони пояснили слабкістю тексту документа.

Ця резолюція стала результатом тривалих дискусій франкомовних політиків Бельгії про визнання геноциду столітньої давності.

Резолюцію про визнання геноциду вірмен 18 червня подав на розгляд бельгійського парламенту прем'єр-міністр країни Шарль Мішель.

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Як повідомляв УНІАН, 24 квітня німецький Бундестаг більшістю голосів проголосував за визнання масового вбивства вірменів в Османській імперії геноцидом.