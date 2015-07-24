Німеччина повністю ратифікувала угоду про асоціацію Україна-ЄС

Про це повідомляє "ЄвроПравда" із посиланням на прес-службу посольства Німеччини в Україні.

"Те, що Німеччина так швидко ратифікувала угоди ЄС зі східними партнерами, є проявом нашої дружби, партнерства і солідарності з цими країнами", - зазначили в МЗС Німеччини.

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Водночас, варто зауважити, що на сайті Європейської ради Німеччини немає серед країн, які завершили ратифікацію.

Наразі серед країн-аутсайдерів, які ще не розпочали ратифікацію Угоди про асоціацію, залишаються Греція та Кіпр. Експерти припускають, що ці країни затягують процес навмисно.