Німеччина повністю ратифікувала угоду про асоціацію Україна-ЄС
15:05, 24 липня 2015Світ
759 0
22 липня Німеччина передала до депозитарію при Генсеку Ради ЄС на зберігання документи щодо ратифікації угод про асоціацію між ЄС та Грузією, Молдовою та Україною.
Німеччина завершила процедуру ратифікації / Фото УНІАН
Про це повідомляє "ЄвроПравда" із посиланням на прес-службу посольства Німеччини в Україні.
"Те, що Німеччина так швидко ратифікувала угоди ЄС зі східними партнерами, є проявом нашої дружби, партнерства і солідарності з цими країнами", - зазначили в МЗС Німеччини.
Читайте такожФранція ратифікувала Угоду про асоціацію між Україною та ЄС
Водночас, варто зауважити, що на сайті Європейської ради Німеччини немає серед країн, які завершили ратифікацію.
Наразі серед країн-аутсайдерів, які ще не розпочали ратифікацію Угоди про асоціацію, залишаються Греція та Кіпр. Експерти припускають, що ці країни затягують процес навмисно.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter