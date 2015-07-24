Парламент Австрії завершив процедуру ратифікації угоди з Україною
10:29, 24 липня 2015Політика
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Бундесрат (Верхня палата парламенту Австрії) завершив процедури з ратифікації Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом.
Стан ратифікації на 07 липня 2015 року / Сергій Горбачов, Європейська правда
Про це посол України в Австрії Олександр Щерба написав у Twitter.
"Верхня палата австрійського парламенту проголосувала за ратифікацію Угоди про асоціацію. Дякую і вітаю!", - повідомив посол.
Читайте такожУ Нідерландах парламент завершив ратифікацію асоціації Україна-ЄСЯк повідомляла 9 липня Європейська правда, на той час 18 країн повністю завершили процедуру ратифікації, 4 ратифікували угоду, але ще не передали документи до Брюсселя, 4 ратифікували угоду тільки в одній з палат парламенту. Дві країни - Греція та Кіпр - не провели жодного голосування.
Як повідомляв УНІАН, у Міністерстві закордонних справ України очікують завершення ратифікації угоди всіма державами Євросоюзу до кінця 2015 року.
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