Парламент Австрії завершив процедуру ратифікації угоди з Україною

Про це посол України в Австрії Олександр Щерба написав у Twitter.

"Верхня палата австрійського парламенту проголосувала за ратифікацію Угоди про асоціацію. Дякую і вітаю!", - повідомив посол.

Читайте такожУ Нідерландах парламент завершив ратифікацію асоціації Україна-ЄСЯк повідомляла 9 липня Європейська правда, на той час 18 країн повністю завершили процедуру ратифікації, 4 ратифікували угоду, але ще не передали документи до Брюсселя, 4 ратифікували угоду тільки в одній з палат парламенту. Дві країни - Греція та Кіпр - не провели жодного голосування.

Як повідомляв УНІАН, у Міністерстві закордонних справ України очікують завершення ратифікації угоди всіма державами Євросоюзу до кінця 2015 року.