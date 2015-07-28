В Індонезії стався землетрус магнітудою 7,0
02:00, 28 липня 2015Світ
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Землетрус магнітудою 7,0 стався у вівторок, 28 липня, в Індонезії.
Землетрус було зафіксовано в 21.41 по часу UTC / Flickr/ Matt Katzenberger
Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на Геологічну службу США (USGS).
Землетрус було зафіксовано в 21.41 по часу UTC (00.41 по Києву).
Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 247 кілометрах на захід від міста Джаяпура на північному узбережжі острова Нова Гвінея. Осередок землетрусу залягав на глибині 52,9 кілометра.
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Про жертви або руйнування поки не повідомляється.
Раніше УНІАН повідомляв, що у ніч на суботу, 25 липня в Чилі, Індонезії та Пакистані зафіксовані землетруси магнітудою 5,1-5,5 балів.
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