В Індонезії стався землетрус магнітудою 7,0

Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на Геологічну службу США (USGS).

Землетрус було зафіксовано в 21.41 по часу UTC (00.41 по Києву).

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 247 кілометрах на захід від міста Джаяпура на північному узбережжі острова Нова Гвінея. Осередок землетрусу залягав на глибині 52,9 кілометра.

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Про жертви або руйнування поки не повідомляється.

Раніше УНІАН повідомляв, що у ніч на суботу, 25 липня в Чилі, Індонезії та Пакистані зафіксовані землетруси магнітудою 5,1-5,5 балів.