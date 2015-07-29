Чехія виділить місії ОБСЄ в Україні майже 2 мільйони крон
06:45, 29 липня 2015Світ
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Чеська Республіка планує виділити на роботу спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні суму в розмірі 2,8 мільйонів крон.
Місія буде контролювати дотримання Мінських домовленостей / ktelegraf.com.ua
Рішення про це у середу прийме уряд, передає Радіо Прага.
Місія буде контролювати дотримання домовленостей про перемир'я, досягнутих в Мінську.
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Раніше УНІАН повідомляв, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ заявила про перегляд своєї діяльності у зоні бойових дій на Донбасі через інцидент, який стався біля міста Щастя Луганської області.
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