Населення Білорусі зростає за рахунок міграції
13:43, 29 липня 2015Світ
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Кількість населення Білорусі на 1 липня поточного року становила 9 485 300 осіб і порівняно з початком року збільшилася на 4 тисячі 474 людини.
У Білорусі спостерігається позитивне сальдо міграції / n1.by
Про це пише БЕЛТА з посиланням на Національний статистичний комітет.
Згідно з повідомленням, природний спад населення в січні-червні поточного року склала 6077 осіб і порівняно з відповідним періодом 2014-го збільшилася на 1897 осіб.
Читайте такожБездіяльність української влади змусить біженців з Донбасу мігрувати в інші країни - представник ООНПри цьому в першому півріччі міграційний приріст населення склав 10 551 осіб і порівняно з січнем-червнем минулого року збільшився в 2 рази (на 5362 людини).
За шість місяців поточного року з країн колишнього СРСР в Білорусь прибуло 12007 громадян, у тому числі з Росії, України і Казахстану - 10867 (90,5%).
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