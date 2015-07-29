Населення Білорусі зростає за рахунок міграції

Про це пише БЕЛТА з посиланням на Національний статистичний комітет.

Згідно з повідомленням, природний спад населення в січні-червні поточного року склала 6077 осіб і порівняно з відповідним періодом 2014-го збільшилася на 1897 осіб.

Читайте такожБездіяльність української влади змусить біженців з Донбасу мігрувати в інші країни - представник ООНПри цьому в першому півріччі міграційний приріст населення склав 10 551 осіб і порівняно з січнем-червнем минулого року збільшився в 2 рази (на 5362 людини).

За шість місяців поточного року з країн колишнього СРСР в Білорусь прибуло 12007 громадян, у тому числі з Росії, України і Казахстану - 10867 (90,5%).