Члени сім'ї бен Ладена могли загинути в авіакатастрофі в Англії
08:17, 01 серпня 2015Світ
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У британському Гемпширі зазнав аварії літак, що належить сім'ї Усами бен Ладена.
REUTERS
Як повідомляє The Daily Mail, літак намагався здійснити аварійну посадку і впав на автомобільну стоянку.
В результаті інциденту загинули три пасажири і пілот. Перед катастрофою літак також намагався приземлитися в аеропорту Блэкбуш, повідомляє Росбалт.
В даний час поліція розслідує причини аварії. Наголошується, що літак, зареєстрований в Саудівській Аравії, летів з Мілана. Також в правоохоронних органах додали, що виключають в якості причини краху терористичний акт.
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