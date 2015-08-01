Члени сім'ї бен Ладена могли загинути в авіакатастрофі в Англії

Як повідомляє The Daily Mail, літак намагався здійснити аварійну посадку і впав на автомобільну стоянку.

В результаті інциденту загинули три пасажири і пілот. Перед катастрофою літак також намагався приземлитися в аеропорту Блэкбуш, повідомляє Росбалт.

В даний час поліція розслідує причини аварії. Наголошується, що літак, зареєстрований в Саудівській Аравії, летів з Мілана. Також в правоохоронних органах додали, що виключають в якості причини краху терористичний акт.