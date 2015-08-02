На Байкалі загорівся теплохід, евакуйовано близько 120 осіб (фото)
14:55, 02 серпня 2015Світ
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У Росії на озері Байкал загорівся теплохід «Баргузин».
Евакуйовано близько 120 осіб / Ілля Філіпенко ВКонтакте
Про це повідомляється на сайті Головного управління МНС Росії по Іркутській області.
«У 12.11 (мск) надійшло повідомлення про пожежу на кораблі «Баргузин» в районі н.п. Велике Голоустне. На кораблі перебуває близько 120 осіб, люди евакуйовані на рятувальні плоти і забезпечені рятувальними жилетами», - йдеться у повідомленні.
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При цьому повідомляється, що до місця події направлені всі можливі плавальні засоби.
Ілля Філіпенко ВКонтакте
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