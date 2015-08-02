На Байкалі загорівся теплохід, евакуйовано близько 120 осіб (фото)

Про це повідомляється на сайті Головного управління МНС Росії по Іркутській області.

«У 12.11 (мск) надійшло повідомлення про пожежу на кораблі «Баргузин» в районі н.п. Велике Голоустне. На кораблі перебуває близько 120 осіб, люди евакуйовані на рятувальні плоти і забезпечені рятувальними жилетами», - йдеться у повідомленні.

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При цьому повідомляється, що до місця події направлені всі можливі плавальні засоби.